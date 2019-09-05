«Барыс» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Адмирал»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл «Адмирал» — 3:2. Команда из Казахстана одержала первую победу в сезоне. В составе хозяев отличились Антон Сагадеев, Алексей Маклюков и Корбан Найт. У гостей голы на счету Томаша Зогорны и Игоря Руденкова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Т. Зогорна — 1 (Васильев, Г. Зогорна), 18:08 — 0:1. Сагадеев — 1 (Шалапов, Шевченко), 25:17 — 1:1. Руденков — 1, 30:19 — 1:2. Маклюков — 1 (Найт, Сведберг), 32:14 — 2:2. Найт — 2 (Пакаринен), 49:26 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Лангхамер (59:32).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (14+12+9) — 32 (10+13+9).

Судьи: Гамалей, Франо.

5 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена». 5523 зрителя.

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