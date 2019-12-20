«Барыс» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Витязь»

«Витязь» дома проиграл «Барысу» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Подольске.

В составе гостей дважды отличился нападающий Линус Виделль, по разу — форварды Кертис Волк, Корбан Найт и Дмитрий Шевченко. У «Витязя» — защитник Якуб Ерабек и нападающий Святослав Гребенщиков.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд в КХЛ.

«Витязь» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» — 50 баллов и третья строчка (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) - «Барыс» (Нур-Султан) — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Голы: Ержабек — 6 (бол., Лаюнен, Бывальцев), 13:55 — 1:0. Найт — 12 (бол., Дитц, Виделль), 18:13 — 1:1. Валк — 4 (Маклюков, Найт), 24:50 — 1:2. Виделль — 4 (Метальников, Найт), 32:31 — 1:3. Шевченко — 3 (Блэкер, Бойд), 39:11 — 1:4. Гребенщиков — 10, 48:44 — 2:4. Виделль — 5 (Валк, Найт), 53:13 — 2:5.

«Витязь»: Ежов (Сапрыкин, 32:31;

«Барыс»: Карлссон;

Штраф: 12 — 10.

Броски: 25 (7+6+12) — 30 (12+12+6).

Судьи: Гофман, Кика.

20 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».