"Барыс" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Куньлунь"

"Барыс" обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Дубль в этой встрече на счету нападающего Павла Акользина.

Казахстанская команда одержала четвертую победу подряд. Астанинцы идут вторыми в Восточной конференции и отстают от "Автомобилиста" на 6 очков. Командам осталось провести по 4 игры в "регулярке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Акользин - 6 (Дитц, Асетов), 14:19 - 1:0. Старченко - 18 (Маклюков, Боченски), 29:22 - 2:0. Акользин - 7 (мен., Кормье), 49:47 - 3:0. Фонтэйн - 8 (бол., Парлетт), 50:41 - 3:1.

Вратари: Карлссон - Лазушин (58:30).

Штраф: 20 - 26.

Броски: 39 (18+9+12) - 26 (5+6+15).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

14 февраля. Астана. "Барыс-Арена".