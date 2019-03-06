"Барыс" обыграл "Торпедо" и повел в серии

"Барыс" победил "Торпедо" в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:1). Заброшенными шайбами в составе клуба из столицы Казахстана отметились Мэтт Фраттин, Брэндон Боченски и Андре Петерссон.

Счет в серии составляет 3-2 в пользу "Барыса". Следующий матч пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/4 финала

"Барыс" (Астана) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фраттин - 5 (Михайлис, Блэкер), 6:46 - 1:0. Боченски - 3 (Петерссон), 11:43 - 2:0. Петерссон - 2 (бол., Кормье), 25:08 - 3:0. Саболич - 3 (Миле, Назаревич), 41:25 - 3:1.

Вратари: Карлссон - Браст (57:07).

Штраф: 12 - 18.

Броски: 28 (13+10+5) - 23 (6+5+12).

Судьи: Наумов, Фатеев.

6 марта. Астана. "Барыс-Арена".

Счет в серии: 3-2.

Все о КХЛ - здесь