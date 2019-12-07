«Барыс» обыграл «Сочи»

«Сочи» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Барысу» (1:4). Дубль и победная шайба на счету нападающего Романа Старченко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Дитц — 7 (бол., Виделль), 22:19 — 0:1. Старченко — 10 (Бойд, Акользин), 24:58 — 0:2. Макаренко — 1 (Алтыбармакян, Рахимуллин), 27:34 — 1:2. Старченко — 11 (бол., Бойд, Михайлис), 40:56 — 1:3. Блэкер — 2 (бол., Шалапов), 44:02 — 1:4.

Вратари: Шикин (Налимов, 24:58) — Карлссон.

Штраф: 31 — 6.

Броски: 26 (12+8+6) — 38 (9+15+14).

Судьи: Белов, Гусев.

7 декабря. Сочи. ДС «Большой».

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