«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и закрепился на втором месте на Востоке

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Барысу» — 1:2. В составе хозяев отличился Сакари Маннинен, у гостей — Даррен Дитц и Кертис Валк.

«Барыс» с 20 очками закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (17) — 6-й.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Дитц — 3 (Михайлис, Тангрэди), 11:42 — 0:1. Маннинен — 1 (Умарк), 34:49 — 1:1. Валк — 2 (бол., Дитц, Михайлис), 44:18 — 1:2.

Вратари: Метсола (58:41) — Паскуале.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (8+11+19) — 21 (11+4+6).

Судьи: Гамалей, Гофман.

9 октября. Уфа. «Уфа-Арена».

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