«Барыс» обыграл рижское «Динамо»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:2.

На шайбы Кертиса Валка, Никиты Михайлиса и Даррена Дитца рижане ответили точными бросками Павла Чернова и Дениса Паршина.

В следующем матче «Барыс» встретится с минским «Динамо» 5 сентября, рижане в этот же день сыграют с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Валк — 1, 8:02 — 0:1. Михайлис — 1 (бол., Шевченко), 13:11 — 0:2. Дитц — 1 (Старченко), 17:00 — 0:3. Чернов — 1 (бол., Паршин), 39:00 — 1:3. Паршин — 1 (бол., Сотниекс, Эллис), 59:34 — 2:3.

Вратари: Проскуряков (58:29) — Карлссон.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 27 (9+10+8) — 27 (12+9+6).

Судьи: Гришкевич, Кудряшов.

?3 сентября. Рига. «Арена Рига».