«Барыс» обыграл минское «Динамо»
16:33
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское «Динамо» со счетом 5:1. Дубль оформил Корбан Найт.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Найт — 7 (Виделль), 21:17 — 1:0. Старченко — 8 (Шалапов, Виделль), 21:47 — 2:0. Когалев — 2, 24:26 — 2:1. Охтамаа — 2 (Найт, Старченко), 36:52 — 3:1. Найт — 8 (Охтамаа, Валк), 56:15 — 4:1. Акользин — 3 (п.в., Клещенко), 59:36 — 5:1.
Вратари: Паскуале — Тэйлор (56:27 — 59:36).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 37 (16+11+10) — 22 (6+10+6).
Судьи: Бирин, Спирин.
1 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...