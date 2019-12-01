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«Барыс» обыграл минское «Динамо»

16:33
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«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское «Динамо» со счетом 5:1. Дубль оформил Корбан Найт.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Голы: Найт — 7 (Виделль), 21:17 — 1:0. Старченко — 8 (Шалапов, Виделль), 21:47 — 2:0. Когалев — 2, 24:26 — 2:1. Охтамаа — 2 (Найт, Старченко), 36:52 — 3:1. Найт — 8 (Охтамаа, Валк), 56:15 — 4:1. Акользин — 3 (п.в., Клещенко), 59:36 — 5:1.

Вратари: Паскуале — Тэйлор (56:27 — 59:36).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (16+11+10) — 22 (6+10+6).

Судьи: Бирин, Спирин.

1 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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