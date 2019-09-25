«Барыс» обыграл «Металлург», у Магнитогорска 7 поражений в 8 матчах

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Барысу» — 1:3. В составе хозяев отличился Павел Дорофеев, у гостей — Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Роман Старченко.

«Барыс» с 12 очками поднялся на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» (5) — 11-й. У команды из Магнитогорска 7 поражений в 8 последних матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Блэкер — 1 (Шевченко), 3:06 — 0:1. Дорофеев — 2 (Постма), 22:17 — 1:1. Михайлис — 3 (бол., Дитц, Старченко), 50:32 — 1:2. Старченко — 3 (Паскуале), 51:33 — 1:3.

Вратари: Кошечкин — Паскуале.

Штраф: 29 — 10.

Броски: 38 (13+12+13) — 33 (8+9+16).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

25 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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