«Барыс» обыграл «Металлург» и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

«Барыс» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина обыграл «Металлург» со счетом 5:2.

Счет в серии стал 4-1 в пользу казахстанской команды. «Барыс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, ранее на Востоке это сделал «Ак Барс», на Западе — СКА и ЦСКА.

Магнитогорцы впервые выбывают из плей-офф на стадии первого раунда два сезона подряд.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Голы: Сагадеев — 2 (Петухов), 3:08 — 1:0. Кулемин — 1 (Локтионов, Мозякин), 5:16 — 1:1. Дитц — 3 (Сагадеев, Гурков), 5:47 — 2:1. Сагадеев — 3 (Петухов), 14:24 — 3:1. Акользин — 1 (Шестаков, Бойд), 25:31 — 4:1. Минулин — 1 (Мозякин, Пивцакин), 28:01 — 4:2. Акользин — 2 (п.в., Виделль), 59:40 — 5:2.

Вратари: Паскуале — Кошечкин (56:26 — 59:40).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (15+10+3) — 19 (6+8+5).

Судьи: Гофман, Кулаков.

9 марта. Нур-Султан. «Барыс-Арена».