«Барыс» обыграл «Металлург» и одержал вторую победу в серии

«Барыс» обыграл «Металлург» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

В составе победителей забили Даррен Дитц и Линус Виделль. За «Магнитку» шайбу забросил Сергей Мозякин.

Счет в серии — 2-1 в пользу «Барыса». Третий матч пройдет 7 марта в Магнитогорске, начало — 15:00 мск.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Мозякин — 2 (Козун, Локтионов), 46:12 — 1:0. Дитц — 2 (бол., Виделль), 48:47 — 1:1. Виделль — 1, 60:31 — 1:2.

Вратари: Кошечкин — Паскуале.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (11+4+17+0) — 37 (9+17+9+2).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

5 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург».