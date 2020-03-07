«Барыс» обыграл «Металлург» и находится в шаге от выхода в четвертьфинал

«Барыс» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в гостях обыграл «Металлург» со счетом 2:0. Голы забили Антон Сагадеев и Дастин Бойд.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Барыса». Пятая игра, которая может стать решающей, пройдет 9 марта на площадке «Барыса».

КХЛ

1/4 финала конференций

Четвертый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сагадеев — 1 (Охтамаа), 19:33 — 0:1. Бойд — 1 (Акользин, Шестаков), 55:22 — 0:2.

Вратари: Кошечкин (57:09 — 57:30, 57:40) — Паскуале.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 39 (10+17+12) — 25 (10+9+6).

Судьи: Белов, Сергеев.

Счет в серии: 1-3 (0:4, 3:0, 1:2 ОТ).

7 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург».