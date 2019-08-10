"Барыс" обыграл "Автомобилист" на турнире в Казахстане

"Барыс" обыграл "Автомобилист" в матче Кубка президента Республики Казахстан - 2:3.

Уже к 39 минуте матча "Барыс" вел со счетом 3:0, однако "Автомобилист" смог ответить двумя безответными шайбами, которых не хватило для итоговой победы.

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Кубок президента Республики Казахстан

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Барыс" (Нур-Султан) - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы: Шевченко - 1 (Найт, Бойд), 13:09 - 0:1. Пакаринен - 1 (бол., Дитц, Хелевка), 19:17 - 0:2. Михайлис - 3 (Сведберг, Блэкер), 38:29 - 0:3. Обидин - 2 (бол., Кучерявенко, Василевский), 40:53 - 1:3. Хрипунов - 1 (бол., Трямкин, Василевский), 56:57 - 2:3.

Вратари: Фомин (59:45) - Паскуале (12:57 - 13:09).

Броски: 37 (11+10+16) - 27 (7+13+7).

Судьи: Белов, Кулаков.

10 августа. Нур-Султан. "Барыс-Арена".