«Барыс» обыграл «Автомобилист»
16:52
«Барыс» победил «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Старченко — 12, 3:58 — 0:1. Лилья — 16 (бол., Дитц, Виделль), 10:42 — 0:2. Панюков — 1 (Хетерингтон, Блэкер), 23:05 — 0:3. Голышев — 11 (Дацюк, Макеев), 37:16 — 1:3. Холланд — 7 (бол., Мэйсек, Протапович), 57:28 — 2:3.
Вратари: Коварж (59:04 — 59:08, 59:26) — Карлссон.
Штраф: 6 — 33.
Броски: 40 (10+14+16) — 25 (8+10+7).
Судьи: Фатеев, Франо.
8 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».
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