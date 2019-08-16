«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве

«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии. В составе команды из Казахстана дубль оформил Аркадий Шестаков, также отличились Кирилл Панюков и Ииро Пакаринен. «Барыс» забил два гола в меньшинстве и один в большинстве.

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Товарищеский матч

«Амбри-Пиотта» (Амбри) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Шестаков — 1 (мен., Петухов), 10:57 — 0:1. Панюков — 2 (бол., Шестаков, Петухов), 18:13 — 0:2. Пакаринен — 2 (Дитц), 23:34 — 0:3. Шестаков — 2 (мен.), 32:26 — 0:4. Флинн — 1 (бол., Цвергер, Фора), 34:43 — 1:4.

Вратари: Граховина — Карлссон.

16 августа. Зурзе. Eishalle Herti.