«Барыс» обыграл «Адмирал» и одержал первую победу в сезоне
«Барыс» на своем льду победил «Адмирал» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Для клуба из Казахстана это первая победа в нынешнем сезоне — «Барыс» не мог выиграть пять матчей кряду. Три раза встречи с их участием заканчивались в овертайме или серии буллитов.
«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, а всего — пятое в нынешнем сезоне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» — «Адмирал» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Лабейт — 1 (бол., Оберг, Барбер), 5:11 — 1:0. Чудинов — 1 (бол., Горшков), 16:55 — 1:1. Шэн — 2 (Чудинов, Гутик), 24:49 — 1:2. Бракко — 1 (бол., Лабейт, Барбер), 26:12 — 2:2. Фьоре — 2 (Соловьев, Горшков), 40:20 — 2:3. Старченко — 1 (Скленичка), 42:36 — 3:3. Старченко — 2 (Шайхмедденов, Шалапов), 53:25 — 4:3.
Вратари: Шутов — Серебряков (58:52).
Штраф: 21 — 36.
Броски: 30 (10+8+12) — 35 (10+12+13).
Судьи: Букин, Сергеев.
16 сентября. Астана. Барыс-Арена.
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Барыс – Адмирал
|4 : 3
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Авангард – Нефтехимик
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Витязь – Северсталь
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