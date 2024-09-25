«Барыс» объявил о прекращении сотрудничества с Немировски
Казахстанский «Барыс» в социальных сетях сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дэвидом Немировски. Клуб также покинули его помощники Макс Марковиц и Стив МакГичи.
48-летний специалист возглавил команду КХЛ в межсезонье, ранее он тренировал «Торпедо» и «Сибирь», а также был спортивным директором «Адмирала».
«Клуб благодарит специалистов за проделанную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении в Telegram-канале казахстанцев.
Об отставке Немировски «Барыс» объявил накануне. Испоняющим обязанности главного тренера был назначен Евгений Королев.
«Барыс» после 8 матчей занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 3 очка. Единственная победа была одержана над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|9
|6
|3
|13
|2
|Сибирь
|9
|6
|3
|12
|3
|Адмирал
|7
|5
|2
|11
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|5
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|6
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|8
|1
|7
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|3
|СКА
|8
|5
|3
|11
|4
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|8
|Торпедо
|9
|3
|6
|7
|9
|Витязь
|8
|3
|5
|6
|10
|Куньлунь РС
|8
|3
|5
|6
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
Результаты / календарь
15.09
16.09
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27.09
28.09
29.09
30.09
|25.09
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|25.09
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|- : -
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -
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