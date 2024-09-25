«Барыс» объявил о прекращении сотрудничества с Немировски

Казахстанский «Барыс» в социальных сетях сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дэвидом Немировски. Клуб также покинули его помощники Макс Марковиц и Стив МакГичи.

48-летний специалист возглавил команду КХЛ в межсезонье, ранее он тренировал «Торпедо» и «Сибирь», а также был спортивным директором «Адмирала».

«Клуб благодарит специалистов за проделанную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении в Telegram-канале казахстанцев.

Об отставке Немировски «Барыс» объявил накануне. Испоняющим обязанности главного тренера был назначен Евгений Королев.

«Барыс» после 8 матчей занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 3 очка. Единственная победа была одержана над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).