«Барыс» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Де Лео

Нападающий Чейз Де Лео подписал однолетний контракт с «Барысом», сообщает пресс-служба клуба.

28-летний американец в прошлом сезоне выступал в АХЛ за «Сан Диего Галлс». В 52 матчах он набрал 48 (15+33) очков.

В НХЛ он провел 7 матчей за «Виннипег», «Анахайм» и «Нью-Джерси» и не отметился результативными действиями.