«Барыс» объявил о подписании контрактов с 12 игроками

«Барыс» официально объявил о заключении контрактов с 12 игроками.

Соглашения подписаны с нападающими Александром Борисевичем (двустороннее на два сезона), Джереми Бракко (одностороннее на один сезон), Михаилом Рахмановым (двустороннее на один сезон), Понтусом Обергом (одностороннее на один сезон), Романом Старченко (односторонне на один сезон) и с Динмухамедом Кайыржаном (двухстороннее на один сезон).

Также контракты заключены с защитниками Тамирланом Гайтамировым (двустороннее на два сезона), Нельсоном Ножье (односторонне на один сезон), Эмилем Нургалиевым (двустороннее на два сезона), Алексом Грантом (односторонне на один сезон), Адилем Бекетаевым (двустороннее на два сезона) и с вратарем Никитой Бояркиным (двустороннее на два сезона).