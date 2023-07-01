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Сегодня, 16:45

«Барыс» объявил о подписании контрактов с 12 игроками

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барыс» официально объявил о заключении контрактов с 12 игроками.

Соглашения подписаны с нападающими Александром Борисевичем (двустороннее на два сезона), Джереми Бракко (одностороннее на один сезон), Михаилом Рахмановым (двустороннее на один сезон), Понтусом Обергом (одностороннее на один сезон), Романом Старченко (односторонне на один сезон) и с Динмухамедом Кайыржаном (двухстороннее на один сезон).

Также контракты заключены с защитниками Тамирланом Гайтамировым (двустороннее на два сезона), Нельсоном Ножье (односторонне на один сезон), Эмилем Нургалиевым (двустороннее на два сезона), Алексом Грантом (односторонне на один сезон), Адилем Бекетаевым (двустороннее на два сезона) и с вратарем Никитой Бояркиным (двустороннее на два сезона).

КХЛ
ХК Барыс
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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25.04
27.04
29.04
29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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