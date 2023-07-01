«Барыс» объявил о подписании контрактов с 12 игроками
«Барыс» официально объявил о заключении контрактов с 12 игроками.
Соглашения подписаны с нападающими Александром Борисевичем (двустороннее на два сезона), Джереми Бракко (одностороннее на один сезон), Михаилом Рахмановым (двустороннее на один сезон), Понтусом Обергом (одностороннее на один сезон), Романом Старченко (односторонне на один сезон) и с Динмухамедом Кайыржаном (двухстороннее на один сезон).
Также контракты заключены с защитниками Тамирланом Гайтамировым (двустороннее на два сезона), Нельсоном Ножье (односторонне на один сезон), Эмилем Нургалиевым (двустороннее на два сезона), Алексом Грантом (односторонне на один сезон), Адилем Бекетаевым (двустороннее на два сезона) и с вратарем Никитой Бояркиным (двустороннее на два сезона).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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