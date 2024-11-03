«Барыс» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

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3 ноября в Астане «Барыс» сыграл с «Нефтехимиком» в FONBET Чемпионате КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев — 2:1 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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