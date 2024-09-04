«Барыс» и «Нефтехимик» сыграют в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в среду, 4 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 17.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция будет доступна по платной подписке. В Казахстане игру покажет телеканал Qazsport. Основные события матча «Барыс» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команды проводят первый матч в новом сезоне КХЛ. В сезоне-2023/2024 оба клуба не смогли выйти в плей-офф: «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 играх, а «Барыс» — 12-е (50 баллов). Предыдущая встреча команд, которая проходила в декабре 2023 года, завершилась победой «Нефтехимика» (3:2).

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