«Барыс» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:0 в КХЛ

«Барыс» дома разгромил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 8:0.

У хозяев забивали Джо Лабате (дубль), Нельсон Ножье, Райли Барбер, Понтус Оберг (дубль), Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан.

«Барыс» набрал 7 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» — 3 очка и 12-е место.

В следующей игре астанинцы встретится на выезде со «Спартаком» 21 сентября. Клуб из Нижнекамска отправится в гости к «Салавату Юлаева» 20-го числа.

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«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 8:0 (2:0, 1:0, 5:0)

Голы: Лабейт — 2 (Скленичка, Шалапов), 0:13 — 1:0. Ножье — 3 (Бекетаев, Шайхмедденов), 3:48 — 2:0. Барбер — 2 (Лабейт, Данияр), 37:36 — 3:0. Оберг — 3 (Скленичка, Барбер), 43:19 — 4:0. Лабейт — 3 (бол., Скленичка, Шестаков), 46:01 — 5:0. Оберг — 4 (бол., Скленичка, Барбер), 54:16 — 6:0. Логвин — 1, 56:20 — 7:0. Кайыржан — 1 (Омирбеков, Асетов), 57:12 — 8:0.

Вратари: Шутов — Тихомиров (Гарипов, 4:39).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (12+4+11) — 31 (5+10+16).

Судьи: Букин, Сергеев.

18 сентября. Астана. Барыс-Арена. 5107 зрителей.