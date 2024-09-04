«Нефтехимик» в овертайме выиграл у «Барыса»
«Нефтехимик» на выезде победил «Барыс» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев шайбу забросил Уэйд Аллисон. У гостей отметился Владимир Брюквин. В овертайме гол забил Жан-Себастьен Ди.
«Барыс» 6 сентября примет «Трактор». «Нефтехимик» на выезде сыграет с «Авангардом» в этот же день.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Эллисон — 1 (Батчер, Маклеод), 36:40 — 1:0. Брюквин — 1 (Соколов, Пастухов), 49:36 — 1:1. Ди — 1 (Митякин), 64:00 — 1:2.
Вратари: Маттссон — Долганов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (6+11+11+1) — 33 (7+9+12+5).
Судьи: Гашилов, Кочетов.
4 сентября. Астана. Барыс-Арена. 6922 зрителя.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|2
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|3
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|4
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|5
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|6
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|7
|Амур
|0
|0
|0
|0
|8
|Лада
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3
|СКА
|0
|0
|0
|0
|4
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|9
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|11
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
|4.09
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|3 : 2
|4.09
|17:30
|
Барыс – Нефтехимик
|1 : 2 ОТ
|4.09
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
|- : -
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