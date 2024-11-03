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Сегодня, 17:45

«Барыс» победил «Нефтехимик» в серии буллитов

Руслан Минаев
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«Барыс» дома обыграл «Нефтехимик» в серии буллитов в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

В основное время у хозяев шайбу забросил Кирилл Савицкий, у гостей — Вячеслав Лещенко. Победный буллит реализовал Батырлан Муратов.

«Барыс» набрал 13 очков и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел 4-е поражение подряд. Нижнекамский клуб с 22 очками — на 6-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лещенко — 7 (бол., Барбер, Митякин), 18:35 — 0:1. Савицкий — 2 (бол., Камалов, Муратов), 29:44 — 1:1.

Победный буллит: Муратов.

Вратари: Бояркин — Долганов.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 33 (11+13+8+1) — 32 (9+9+9+5).

Судьи: Кулаков, Мочалов.

3 ноября. Астана. Барыс-Арена.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
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