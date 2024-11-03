«Барыс» победил «Нефтехимик» в серии буллитов
«Барыс» дома обыграл «Нефтехимик» в серии буллитов в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
В основное время у хозяев шайбу забросил Кирилл Савицкий, у гостей — Вячеслав Лещенко. Победный буллит реализовал Батырлан Муратов.
«Барыс» набрал 13 очков и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел 4-е поражение подряд. Нижнекамский клуб с 22 очками — на 6-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Лещенко — 7 (бол., Барбер, Митякин), 18:35 — 0:1. Савицкий — 2 (бол., Камалов, Муратов), 29:44 — 1:1.
Победный буллит: Муратов.
Вратари: Бояркин — Долганов.
Штраф: 15 — 15.
Броски: 33 (11+13+8+1) — 32 (9+9+9+5).
Судьи: Кулаков, Мочалов.
3 ноября. Астана. Барыс-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|20
|4
|42
|2
|СКА
|23
|15
|8
|31
|3
|Спартак
|21
|13
|8
|29
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|20
|7
|13
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|8
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|22
|5
|17
|12
|3.11
|14:00
|
Трактор – Локомотив
|3 : 5
|3.11
|15:00
|
Барыс – Нефтехимик
|2 : 1 Б