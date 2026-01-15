«Нефтехимик» в гостях победил «Барыс»

«Нефетехимик» на выезде обыграл «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

В составе гостей шайбу забросил Герман Точилкин.

«Нефтехимик» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 37 баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем матче «Нефтехимик» 17 января на выезде встретится с «Сибирью». «Барыс» в этот же день примет ЦСКА.