«Барыс» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире
«Барыс» встретится с «Нефтехимиком» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в воскресенье, 3 ноября. Игра состоится в ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 15.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями противоречия «Барыс» — «Нефтехимик» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале KHL и официальном сайте КХЛ.
Команда из Астаны набрала 11 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. Нижнекамский клуб с 21-м очком располагается на девятой строчке на Востоке.
Матч «Барыс» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|23
|19
|4
|40
|2
|СКА
|23
|15
|8
|31
|3
|Спартак
|21
|13
|8
|29
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|20
|7
|13
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|7
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|8
|Лада
|21
|9
|12
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|8
|15
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|22
|5
|17
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|3.11
|14:00
|
Трактор – Локомотив
|- : -
|3.11
|15:00
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -