«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 в матче с «Барысом»
«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
В первом периоде единственную шайбу забросил игрок команды из Астаны Линден Вей. Во второй 20-минутке «Барыс» забросил две шайбы: отличились Антон Сагадеев и Энтони Луис. За команду из Нижнекамска забили Егор Попов и Андрей Белозеров.
В третьем периоде за «Нефтехимик» отличились Андрей Чивилев, Михаил Сидоров и Павел Порядин.
«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице «Востока», набрав 49 очков в 50 играх. «Барыс» проиграл третий матч подряд и занимает 10-е место (48 очков).
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«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)
Голы: Вей — 16 (бол., Бракко, Луис), 4:28 — 1:0. Попов — 4 (Кизимов), 28:14 — 1:1. Сагадеев — 7 (Грант, Асетов), 30:19 — 2:1. Луис — 9 (бол., Вей, Бракко), 36:29 — 3:1. Белозеров — 8 (бол., Сидоров, Лещенко), 38:31 — 3:2. Чивилев — 10 (Березин, Сидоров), 41:50 — 3:3. Сидоров — 4 (бол., Кизимов), 53:30 — 3:4. Порядин — 16 (п.в., Камара), 58:36 — 3:5.
Вратари: Гудачек (58:15 — 58:36, 59:25) — Тихомиров.
Штраф: 8 — 15.
Броски: 28 (13+9+6) — 22 (5+10+7).
Судьи: Ромасько, Сидоренко.
14 января. Астана. Барыс-Арена.
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