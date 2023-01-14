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Сегодня, 16:26

«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 в матче с «Барысом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

В первом периоде единственную шайбу забросил игрок команды из Астаны Линден Вей. Во второй 20-минутке «Барыс» забросил две шайбы: отличились Антон Сагадеев и Энтони Луис. За команду из Нижнекамска забили Егор Попов и Андрей Белозеров.

В третьем периоде за «Нефтехимик» отличились Андрей Чивилев, Михаил Сидоров и Павел Порядин.

«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице «Востока», набрав 49 очков в 50 играх. «Барыс» проиграл третий матч подряд и занимает 10-е место (48 очков).

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«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Голы: Вей — 16 (бол., Бракко, Луис), 4:28 — 1:0. Попов — 4 (Кизимов), 28:14 — 1:1. Сагадеев — 7 (Грант, Асетов), 30:19 — 2:1. Луис — 9 (бол., Вей, Бракко), 36:29 — 3:1. Белозеров — 8 (бол., Сидоров, Лещенко), 38:31 — 3:2. Чивилев — 10 (Березин, Сидоров), 41:50 — 3:3. Сидоров — 4 (бол., Кизимов), 53:30 — 3:4. Порядин — 16 (п.в., Камара), 58:36 — 3:5.

Вратари: Гудачек (58:15 — 58:36, 59:25) — Тихомиров.

Штраф: 8 — 15.

Броски: 28 (13+9+6) — 22 (5+10+7).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

14 января. Астана. Барыс-Арена.

ХК Барыс
ХК Нефтехимик
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8 Северсталь 50 20 30 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 51 18 33 41
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4 Авангард 49 29 20 62
5 Сибирь 50 29 21 62
6 Адмирал 51 27 24 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Трактор 51 22 29 50
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14.01 14:00
Барыс – Нефтехимик
 3 : 5
14.01 14:30
Сал. Юлаев – Адмирал
 2 : 0
14.01 17:00
Ак Барс – Сибирь
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