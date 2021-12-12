«Нефтехимик» в гостях победил «Барыс» и прервал серию поражений из шести матчей
16:17
«Нефтехимик» в гостях победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы выиграли со счетом 3:1.
«Нефтехимик» прервал серию из поражений, которая насчитывала шесть матчей, но все еще находится вне зоны плей-офф.
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«Барыс» (Нур-Султан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Сидоров — 2 (Хайруллин, Митякин), 37:44 — 0:1. Севостьянов — 1 (Гиматов), 47:23 — 0:2. Берглунд — 5 (Алсинг, Юрчо), 50:04 — 1:2. Вихарев — 5 (п.в.), 59:52 — 1:3.
Вратари: Ортио (57:23 — 59:52) — Туохимаа.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 37 (9+12+16) — 25 (11+7+7).
Судьи: Кулев, Соин.
12 декабря. Нур-Султан. Барыс-Арена. 5177 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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