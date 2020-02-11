«Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист»

«Барыс» выиграл у «Автомобилиста» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Евгений Мозер и Питер Холланд. У гостей забивали Никита Михайлис, Ииро Пакаринен, Дастин Бойд и Атте Охтамаа.

«Барыс» набрал 75 очков и занимает третье место на Востоке. У «Автомобилиста» 70 очков и четвертое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Михайлис — 16 (Валк, Дитц), 24:04 — 0:1. Мозер — 5 (Секстон, Василевский), 28:35 — 1:1. Холланд — 15 (Доус, Василевский), 35:13 — 2:1. Пакаринен — 4 (Виделль), 39:00 — 2:2. Бойд — 12 (бол., Старченко, Охтамаа), 41:30 — 2:3. Охтамаа — 7 (бол., Старченко, Виделль), 54:50 — 2:4.

Вратари: Галкин — Паскуале.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 37 (9+14+14) — 30 (10+12+8).

Судьи: Беляев, Юдаков.

11 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец»