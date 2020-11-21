«Барыс» может расторгнуть контракт с хоккеистом, сломавшим челюсть канадскому легионеру
20:29
Как стало известно «СЭ», «Барыс» может расторгнуть контракт с защитником Никитой Клещенко после инцидента на тренировке команды. Хоккеист подрался с другим игроком обороны Джесси Блэкером, отправил его в нокаут и сломал челюсть. (Алексей Шевченко)
Драка на тренировке команды КХЛ закончилась переломом челюсти канадского защитника // «Главный тренер боится иностранцев». Что происходит в «Барысе», где сломали челюсть канадскому защитнику
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