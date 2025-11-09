«Металлург» победил «Барыс» в матче КХЛ

«Металлург» на выезде обыграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1. Встреча прошла на «Барыс Арене».

За клуб из Магнитогорска забили Даниил Вовченко, Сергей Толчинский, оформивший дубль, и Роман Канцеров. Единственный гол «Барыса» на счету Алихана Асетова.

«Металлург» выиграл четвертый матч подряд и с 40 очками продолжает лидировать в Восточной конференции. «Барыс» (21 очко) занимает восьмое место.