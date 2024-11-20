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Сегодня, 19:14

«Металлург» на выезде уступил «Барысу»

Алина Савинова
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«Металлург» потерпел поражение от «Барыса» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.

Голы хозяев в этой встрече забили Максим Мухаметов и Кирилл Панюков. Единственная заброшенная шайба гостей на счету Дмитрия Силантьева.

«Металлург» с 31 баллом после 30 игр занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» набрал 20 очков за 28 матчей и располагается на 11-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Мухаметов — 3 (Муратов), 1:30 — 1:0. Силантьев — 7 (Еременко, Я. Хабаров), 4:29 — 1:1. Панюков — 6, 28:54 — 2:1.

Вратари: Бояркин — Набоков (58:11).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 14 (6+2+6) — 36 (15+11+10).

Судьи: Гофман, Спирин.

20 ноября. Астана. Барыс-Арена. 3754 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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5 Металлург Мг 30 15 15 31
6 Адмирал 28 12 16 29
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