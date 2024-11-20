«Металлург» на выезде уступил «Барысу»
«Металлург» потерпел поражение от «Барыса» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.
Голы хозяев в этой встрече забили Максим Мухаметов и Кирилл Панюков. Единственная заброшенная шайба гостей на счету Дмитрия Силантьева.
«Металлург» с 31 баллом после 30 игр занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» набрал 20 очков за 28 матчей и располагается на 11-й позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Мухаметов — 3 (Муратов), 1:30 — 1:0. Силантьев — 7 (Еременко, Я. Хабаров), 4:29 — 1:1. Панюков — 6, 28:54 — 2:1.
Вратари: Бояркин — Набоков (58:11).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 14 (6+2+6) — 36 (15+11+10).
Судьи: Гофман, Спирин.
20 ноября. Астана. Барыс-Арена. 3754 зрителя.
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