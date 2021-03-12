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«Барыс» — «Металлург», Кубок Гагарина: где смотреть трансляцию матча

14:30
&quot;Барыс&quot; - &quot;Металлург&quot;. Фото ХК "Барыс"
&quot;Барыс&quot; - &quot;Металлург&quot;. Фото ХК "Барыс"
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Сегодня, 12 марта, состоится шестой матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Барыс» на своем льду примет «Металлург». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Счет в серии до четырех побед — 3-2 в пользу «Металлурга». В пятой встрече команда из Магнитогорска на своем льду победила со счетом 5:1.

Следить за матчем «Барыс» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Барыс» — «Металлург»

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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