Сегодня, 6 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Барыс» на своем льду примет «Металлург». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Счет в серии равный, 1-1. В первом матче «Магнитка» совершила камбэк, отыгралась с 1:3 и победила со счетом 7:4. Во второй встрече сильнее была команда из Казахстана — 2:1 ОТ.

Следить за матчем «Барыс» — «Металлург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Барыс» — «Металлург»