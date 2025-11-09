«Барыс» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 9 ноября. Матч пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «KHL Prime» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Астаны трансляция будет на телеканале «QAZSPORT» (начало трансляции — в 17.00 по местному времени). В Магнитогорске смотреть игру можно на телеканале «ТВ ИН» (начало трансляции — в 17.00 по местному времени).

Команда из Астаны набрала 21 очко в 25 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции. Магнитогорцы с 38 очками в 24 играх располагаются на первой строчке «Востока».

Матч «Барыс» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс