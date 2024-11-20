«Барыс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Матч «Барыс» — «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ состоится в среду, 20 ноября. Игра пройдет на «Барыс-Арене» в Астане и начнется в 17.30 по московскому времени.
Матч «Барыс» — «Металлург» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime», официальном сайте лиги. Жители регионов команд могут смотреть встречу на казахстанском канале «Qazsprort» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».
За ключевыми событиями и результатом игры «Барыс» — «Металлург» следите в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Барыс» провел 27 матчей и набрал 18 очков, в воскресенье команда из Астаны обыграла «Сочи» в гостях (6:3). У «Металлурга» — 29 игр и 31 очко, в предыдущей игре обладатель Кубка Гагарина победил «Салават Юлаев» на выезде (3:2 ОТ).
Матч «Барыс» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|7
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|8
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|20.11
|17:30
|
Барыс – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|20.11
|19:00
|
Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|- : -