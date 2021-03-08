«Барыс» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии

«Барыс» обыграл «Металлург» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф. Команда из Нур-Султана взяла верх со счетом 4:2.

«Барыс» одержал вторую победу и сравнял счет в серии — 2-2.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Четвертый матч

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: Прохоркин — 2 (бол., Хольм, Голдобин), 3:33 — 0:1. Фрэттин — 1 (бол., Вароун, Панюков), 19:59 — 1:1. Голдобин — 4 (Прохоркин, Пашнин), 24:03 — 1:2. Блэкер — 1 (Виделль), 26:58 — 2:2. Старченко — 2 (бол., Михайлис, Валк), 52:38 — 3:2. Панюков — 3 (п.в.), 59:20 — 4:2.

Вратари: Ортио — Олкинуора (58:10 — 59:20).

Штраф: 32 — 24.

Броски: 32 (11+10+11) — 33 (13+13+7).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

8 марта. Нур-Султан. «Барыс-Арена».