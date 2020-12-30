«Барыс» в овертайме обыграл «Металлург»

«Барыс» победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ. Казахстанский клуб идет на восьмом месте в таблице «Востока», «Магнитка» — пятая.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Фрэттин — 8 (Вароун), 12:25 — 1:0. Хетерингтон — 2 (Панюков, Фрэттин), 23:37 — 2:0. Голдобин — 5, 37:04 — 2:1. Яковлев — 7 (бол., Голдобин), 59:20 — 2:2. Фрэттин — 9 (Дитц, Вароун), 62:13 — 3:2.

Вратари: Карлссон — Кошечкин (58:24 — 59:20).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (7+9+9+2) — 27 (10+8+8+1).

Судьи: Гашилов, Гофман.

30 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».