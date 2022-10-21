«Магнитка» всухую разгромила «Барыс» в гостевом матче КХЛ
«Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Барыс» (5:0).
В составе магнитогорцев 3 (1+2) очка набрал форвард Анатолий Никонцев, нападающий Семен Кошелев забросил две шайбы.
39-летний вратарь Василий Кошечкин в 90-й раз в карьере сыграл на ноль.
Для «Магнитки» эта победа стала четвертой в последних пяти встречах.
Хозяева потерпели поражение после серии из трех побед подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Кошелев — 6 (Никонцев), 3:08 — 0:1. Голдобин — 5 (бол., Карпов, Яковлев), 4:53 — 0:2. Никонцев — 2 (бол.), 13:44 — 0:3. Лайпсик — 3 (бол., Керран), 16:11 — 0:4. Кошелев — 7 (Никонцев, Земченок), 33:59 — 0:5.
Вратари: Бояркин (Гудачек, 16:11) — Кошечкин.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 19 (5+9+5) — 28 (12+8+8).
Судьи: Кулаков, Юдаков.
21 октября. Астана. Барыс-Арена.
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