«Барыс» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» всухую обыграл «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча прошла 19 января в Астане и завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославской команды.