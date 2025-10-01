«Барыс» и «Локомотив» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 1 октября. Начало игры на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан) — в 17.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 октября, 17:00. Барыс-Арена Барыс Локомотив

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Барыс» — «Локомотив» в матч-центре нашего сайта.

Встречу в Казахстане покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Кроме того, игра для просмотра доступна на астанинском канале «Qazsport» и ярославском канале «Первый ярославский».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Барыс» провел 10 матчей, набрал 11 очков и перед этим игровым днем занимал шестое место на «Востоке», предыдущим соперником астанчан был «Адмирал» (3:0). У «Локомотива» — 10 игр, 16 очков и первая строчка на «Западе», в понедельник ярославцы уступили минскому «Динамо» (2:3 Б).

Матч «Барыс» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс