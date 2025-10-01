«Барыс» — «Локомотив»: трансляция матча КХЛ онлайн
«Барыс» и «Локомотив» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 1 октября. Начало игры на «Барыс-Арене» в Астане (Казахстан) — в 17.30 по московскому времени.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Барыс» — «Локомотив» в матч-центре нашего сайта.
Встречу в Казахстане покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Кроме того, игра для просмотра доступна на астанинском канале «Qazsport» и ярославском канале «Первый ярославский».
В сезоне КХЛ-2025/26 «Барыс» провел 10 матчей, набрал 11 очков и перед этим игровым днем занимал шестое место на «Востоке», предыдущим соперником астанчан был «Адмирал» (3:0). У «Локомотива» — 10 игр, 16 очков и первая строчка на «Западе», в понедельник ярославцы уступили минскому «Динамо» (2:3 Б).
Матч «Барыс» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -