«Локомотив» обыграл «Барыс», сын Кошечкина дебютировал в КХЛ с сухого матча
«Локомотив» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Барыс» — 3:0.
Нападающий Александр Радулов забросил две шайбы.
20-летний вратарь ярославцев Максим Майоров, сын знаменитого голкипера Василия Кошечкина, в дебютной игре в лиге отбил все 20 бросков хозяев.
«Локомотив» одержал шестую победу подряд и с 78 очками лидирует в регулярном чемпионате.
«Барыс» потерпел 11-е поражение кряду и с 25 очками занимает последнее место в Восточной конференции.
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Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Радулов — 15 (Береглазов), 20:46 — 0:1. Фрэз — 7 (бол., Рафиков, Алексеев), 25:27 — 0:2. Радулов — 16 (бол., Никулин, Гернат), 38:09 — 0:3.
Вратари: Бояркин — Майоров.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 20 (9+7+4) — 33 (10+14+9).
Судьи: Метальников, Спирин.
19 января. Астана. Барыс-Арена. 6210 зрителей.
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|19
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|3
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|Спартак
|45
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|Северсталь
|46
|28
|18
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|6
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|56
|7
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|25
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|8
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|45
|20
|25
|48
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|20
|26
|44
|10
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|18
|27
|41
|11
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|45
|14
|31
|32
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|В
|П
|О
|1
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|30
|18
|65
|2
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|29
|16
|60
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|27
|45
|9
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|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|46
|14
|32
|40
|11
|Амур
|47
|11
|36
|27
|12
|Барыс
|48
|10
|38
|25
|19.01
|13:30
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Сибирь – ЦСКА
|3 : 4 Б
|19.01
|15:00
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Барыс – Локомотив
|0 : 3
|19.01
|17:00
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Сочи – Автомобилист
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