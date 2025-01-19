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Сегодня, 17:11

«Локомотив» обыграл «Барыс», сын Кошечкина дебютировал в КХЛ с сухого матча

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«Локомотив» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Барыс» — 3:0.

Нападающий Александр Радулов забросил две шайбы.

20-летний вратарь ярославцев Максим Майоров, сын знаменитого голкипера Василия Кошечкина, в дебютной игре в лиге отбил все 20 бросков хозяев.

«Локомотив» одержал шестую победу подряд и с 78 очками лидирует в регулярном чемпионате.

«Барыс» потерпел 11-е поражение кряду и с 25 очками занимает последнее место в Восточной конференции.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Радулов — 15 (Береглазов), 20:46 — 0:1. Фрэз — 7 (бол., Рафиков, Алексеев), 25:27 — 0:2. Радулов — 16 (бол., Никулин, Гернат), 38:09 — 0:3.

Вратари: Бояркин — Майоров.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (9+7+4) — 33 (10+14+9).

Судьи: Метальников, Спирин.

19 января. Астана. Барыс-Арена. 6210 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
Василий Кошечкин
КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
Максим Майоров (вратарь)
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2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Динамо М 46 28 18 59
4 Спартак 45 27 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
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9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
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3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
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9 Лада 45 18 27 42
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