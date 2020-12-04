«Барыс» обыграл «Локомотив», добыв третью победу кряду

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Локомотив» (3:1) на своем льду.

После этой победы хозяева вышли на девятое место на «Востоке» с 31 очком, у гостей — третье место на «Западе» (44 балла).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Сагадеев — 3 (Старченко), 8:35 — 1:0. Иванов — 4 (Ландер, Баранцев), 27:28 — 1:1. Фрэттин — 3 (бол., Михайлис, Орехов), 37:24 — 2:1. Виделль — 7 (п.в., Лилья, Шалапов), 59:12 — 3:1.

Вратари: Ортио — Паскуале (58:12 — 59:12).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (8+12+7) — 30 (3+14+13).

Судьи: Плаксунов, Фатеев.

4 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».