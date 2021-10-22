«Локомотив» в гостях уверенно обыграл «Барыс»

«Локомотив» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Два очка в составе победителей набрал Максим Шалунов (1+1). Шайбы у «Локомотива» также забросили Артем Анисимов, Алексей Марченко и Павел Кудрявцев.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Анисимов — 1 (Полунин, Паскуале), 15:28 — 0:1. Шалунов — 5 (бол.), 27:28 — 0:2. Лилья — 8 (Михайлис, Валк), 43:28 — 1:2. Марченко — 3 (бол., Алексеев, Шалунов), 54:23 — 1:3. Кудрявцев — 4 (бол., Красковский), 57:35 — 1:4.

Вратари: Бояркин — Паскуале.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 15 (4+6+5) — 39 (15+10+14).

Судьи: Овчинников, Юдаков.

22 октября. Нур-Султан. Барыс-Арена.