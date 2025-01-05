«Барыс» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» одержала крупную победу над «Барысом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игра прошла 5 января в Астане и завершилась со счетом 5:0 в пользу тольяттинской команды.