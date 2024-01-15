«Барыс» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

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«Лада» на выезде одержала победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Лада» (63 очка) после 53 матчей поднялась на четвертое место в Восточной



конференции КХЛ. «Барыс» (40) после 50 игр продолжает замыкать таблицу «Востока». Астанинцы потерпели четвертое поражение подряд.