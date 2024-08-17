«Барыс» и «Лада» сыграют в рамках Кубка президента Республики Казахстан в субботу, 17 августа. Игра пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Прямые трансляции всех матчей запланированы на телеканалах Qazsport (для жителей Казахстана) и KHL Prime. Также все игры будут транслироваться в прямом эфире YouTube-канала ХК «Барыс» — BARYS TV.

В Кубке президента Республики Казахстан примут участие «Барыс», хабаровский «Амур», тольяттинская «Лада» и сборная Казахстана, готовящаяся к финальному раунду олимпийской квалификации.

В рамках турнира команды сначала сыграют по круговой системе, а затем проведут решающие поединки для определения итоговых мест. Полное расписание турнира доступно в материале на сайте «СЭ».

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.