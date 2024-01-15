«Барыс» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 15 января. Матч пройдет в многофункциональном ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане (Казахстан) и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Барыс» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ, а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Казахстана трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport». Начало эфира — в 19.20 по местному времени.

Команда из Казахстана с 40 очками занимает последнее место в Восточной конференции. Тольяттинский клуб набрал 61 балл и располагается на 6-й строчке «Востока».

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