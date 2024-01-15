«Барыс» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Барыс» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 15 января. Матч пройдет в многофункциональном ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане (Казахстан) и начнется в 16.30 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Барыс» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ, а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.
Для жителей Казахстана трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport». Начало эфира — в 19.20 по местному времени.
Команда из Казахстана с 40 очками занимает последнее место в Восточной конференции. Тольяттинский клуб набрал 61 балл и располагается на 6-й строчке «Востока».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|52
|34
|18
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|50
|31
|19
|65
|4
|Автомобилист
|52
|28
|24
|62
|5
|Трактор
|52
|28
|24
|61
|6
|Лада
|52
|25
|27
|61
|7
|Ак Барс
|50
|29
|21
|60
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|12
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|2
|Локомотив
|50
|33
|17
|70
|3
|СКА
|51
|33
|18
|68
|4
|Спартак
|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|49
|26
|23
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|15.01
|16:30
|
Барыс – Лада
|- : -
|15.01
|17:00
|
Автомобилист – ЦСКА
|- : -