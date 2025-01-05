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Сегодня, 17:11

«Лада» забросила «Барысу» пять безответных шайб

Алина Савинова
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«Лада» на выезде разгромила «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

У команды из Тольятти дубль оформил Егор Черников и еще по голу забили Данил Юртайкин, Денис Баранцев и Александр Волков. Тремя результативными передачами в этой игре отметился Дмитрий Кугрышев и два (0+2) очка на свой счет записал Никита Михайлов.

«Лада» набрала 37 очков за 39 матчей и поднялась на 9-ю строчку в таблице Восточной конференции. «Барыс» потерпел седьмое поражение подряд и с 23 баллами после 44 игр располагается на предпоследней, 11-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Голы: Юртайкин — 4 (Шараканов, Михайлов), 3:52 — 0:1. Черников — 7 (Кугрышев), 4:20 — 0:2. Баранцев — 2 (бол., Михайлов), 19:00 — 0:3. Волков — 2 (Кугрышев), 37:49 — 0:4. Черников — 8 (Кугрышев), 41:26 — 0:5.

Вратари: Бояркин — Трушков.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 24 (8+8+8) — 27 (9+9+9).

Судьи: Кочетов, Кулаков.

5 января. Астана. Барыс-Арена. 4467 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Лада
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6 Динамо М 41 24 17 51
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8 Торпедо 40 17 23 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
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2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 39 25 14 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 40 19 21 41
8 Сибирь 39 18 21 39
9 Лада 39 16 23 37
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