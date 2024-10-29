«Барыс» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» одержал гостевую победу над «Барысом» в FONBET чемпионате КХЛ — 2:0.

Хоккеисты «Ред Стар» прервали серию из пяти поражений кряду. Пекинская команда набрала 16 очков и расположилась на 10-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Барыс» остался на 12-й строчке «Востока» с 11 баллами.

В следующем матче «Барыс» примет «Нефтехимик» 3 ноября, а «Куньлунь» встретится на выезде с «Северсталью» 3-го числа.