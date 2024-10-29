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Сегодня, 20:29

«Барыс» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Куньлунь» одержал гостевую победу над «Барысом» в FONBET чемпионате КХЛ — 2:0.

Хоккеисты «Ред Стар» прервали серию из пяти поражений кряду. Пекинская команда набрала 16 очков и расположилась на 10-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Барыс» остался на 12-й строчке «Востока» с 11 баллами.

В следующем матче «Барыс» примет «Нефтехимик» 3 ноября, а «Куньлунь» встретится на выезде с «Северсталью» 3-го числа.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
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Футбол
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 21 17 4 36
2 СКА 21 15 6 31
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 19 10 9 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Куньлунь РС 21 7 14 16
11 Сочи 19 7 12 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 21 15 6 32
2 Автомобилист 20 12 8 26
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Сал. Юлаев 17 11 6 22
5 Металлург Мг 21 10 11 21
6 Нефтехимик 21 8 13 21
7 Сибирь 19 9 10 19
8 Адмирал 20 8 12 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 20 5 15 12
12 Барыс 20 5 15 11
Результаты / календарь
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30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 17:00
Барыс – Куньлунь РС
 0 : 2
29.10 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 2 : 1
29.10 19:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
29.10 19:00
Нефтехимик – Лада
 - : -
29.10 19:30
Торпедо – ЦСКА
 - : -
29.10 19:30
Спартак – Витязь
 - : -
29.10 19:30
Динамо М – Амур
 - : -
29.10 19:30
Ак Барс – Металлург Мг
 - : -
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